Content Club. Logo & website

We have developed a website for highlighting events and publication opinions. We have also designed a logo.

We prepared a slice-based page builder for maximum flexibility in page creation. This tool helps to create unique pages for events using prepared blocks.

You can find a more detailed case description on our website!

Разработали сайт для освящения мероприятий и публикаций мнений. Мы также разработали логотип.

На сайте есть конструктор страниц, благодаря которому можно создавать уникальные страницы мероприятий из готовых блоков.

Более подробное описание кейса, есть у нас на сайте!