City Design - Website

Hey everyone, new shot! 📸

This one is from a recent project that I've designed for a company based in Brazil and also in Italy. City Design needed the brazilian website to showcase their products, since they only had the italian website. I was very happy about the end result, this was designed by me and developed by another person within the team I was in (thank you Ju! 💖).

If you'd like to check out the project online, go to: citydesigndobrasil.com.br

Hope you enjoy it! Thank you!

-

Hey pessoal, mais um shot por aqui! 📸

Este é o site da City Design, uma empresa com filiais no Brasil e na Itália. Eles estavam precisando do site brasileiro para poder mostrar toda a gama de produtos que possuem.

Eu fiquei bem feliz com o resultado, fiz o design do site enquanto outra pessoa do time o programou (valeu Ju! 💖).

Se você quiser dar uma conferida no projeto online, é só acessar: citydesigndobrasil.com.br

Espero que curtam! Obrigada!