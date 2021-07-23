rusdrive.ru

Арт-директор, маркетолог, дизайнер, креативщик, руководитель, бизнесмен.

Байкер, фотограф и путешественник.

У меня более 12 лет опыта в управлении команды дизайнеров, разработчиков, маркетологов и менеджеров креативной студии. Я знаю, как запустить новый проект, как внедрить дизайн, который продаёт, и как усилиться с помощью редизайна. Знаю, как отделить проект от конкурентов. Знаю, как привлечь клиентов из интернета. И я знаю, что за каждым крутым проектом стоит отличная команда.

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