DailyUi 004 - Calculator

Olá! 👋

Seguindo com o desafio #Daily IU, esse é o 004 (Calculadora) 😊. É uma interface simples mas complicada ao mesmo tempo, tendo em vista o risco de "fugir" do padrão tão firmado e conhecido pelos usuários. Brinquei com as opções Light ou Dark.

Aguardando os próximos 96 dias de evolução 🙏