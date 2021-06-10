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Итак, как я уже говорил, ответ почему CANVAS до банального прост, но сначала история.
Когда мне было лет 5-6 я перерисовывал иллюстрации к своим детским книжкам и это мне безумно нравилось, уже тогда мне казалось что я готов заниматься рисованием всегда и хотел стать художником когда вырасту, но в художественной школе я так и не оказался, меня хотели отдать на бальные танцы, на что я ответил отказом, хотел поступить на художественно-графический факультет, но в силу разных жизненных обстоятельств там я так же не оказался(это огромная история о том как я пытаюсь заниматься тем, что действительно приносит удовольствие, но об этом не сейчас).
Подписывая свои детские рисунки мне всегда было лень писать длинную фамилию и иногда я сокращал ее, не задумываясь что получится «псевдоним».
Лет в 10 первый раз я осознал что он идеально подходит под мое желание заниматься искусством.
Позже когда увлечение рисованием перетекло в граффити я использовал никнейм HAJI(было ещё пару, но этот считаю основным и до сих пор тегаю именно его).
Затем когда появился инст и я регистрировал свой аккаунт снова вспомнил про детское открытие и сомнений уже не оставалось, я подписался @sasha.canvas
CANVAS (англ. canvas — «холст», рус. канва́с)
Моя фамилия Холстинников - ХОЛСТ
Как говорится: все гениальное просто