Personalisiere dein Yamaha PW 50 Dekor Kit jetzt bei Backyard Design. Fast jeder Motocrosser hat mit diesem Bike angefangen. Natürlich haben wir die Yamaha PW50 deshalb in unserem Design Konfigurator eingepflegt. Ihr könnt eigene Logos hochladen und sie selbst auf eurem Dekor platzieren. Sobald ihr uns die Druckfreigabe geschickt habt können wir eure Motocross Dekor Folie in Rekordzeit produzieren und schnell an euch liefern. In Zukunft werden wir euch auch einen 24h Druckservice für Motocross Dekore anbieten wollen!

https://backyarddesign.de/produkt/yamaha-pw-50/