春華草本 Eloquentea —— Brand Identity Design

[設計方向]

1. 延續現有「春華草本」四字的文字性識別方式

2. 以貼合品牌調性的方式結合養生和茶飲兩大概念

3. 為呼應春華草本傳統改良的特質，故選擇帶經典韻味的字體，朝現代化風格做調整。

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[字體基礎]

本次設計以日本花園明朝字體為骨架 該字體為襯線字，能夠有效傳達人文、高雅、經典、穩重等形象， 並且和台灣常見字體可以輕易作出區隔。

在後續調整方面則以台灣獅尾四季春字體為靈感來源 該字體以思源宋體為骨架，並去除橫筆尾部之三角裝飾加以改造 藉此達到清新、簡明、輕快的形象。

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[圖象釋義]

直覺理解為一茶杯內含兩片茶葉，茶葉形體取自春華特調之「春」字。 以最簡單的方式讓消費者明白品牌販售商品之範疇。

茶葉形體之衍生義則為母親抱住嬰兒之手部動作

基於「母親總是給自己的孩子最好的」的概念來傳達 「人人都應以母親對待孩子的方式來愛自己」、「養生始於愛自己」的意涵。