Apple Watch Face, Concept

์ผ๋ณธ ๋งŒํ™”, '์‹œ๋„๋‹ˆ์•„์˜ ๊ธฐ์‚ฌ'์— ๋‚˜์˜ค๋Š” UI ์ปจ์ ‰์„ ๋ชจํ‹ฐ๋ธŒ๋กœ ๋””์ž์ธํ•œ ์• ํ”Œ์›Œ์น˜ ํŽ˜์ด์Šค. UI ๋””์ž์ธ์€ ๊ฐ„๊ฒฐํ•˜๊ฒŒ ํ•˜๋ผ๊ณ ํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ๊ฐ€ ๋งŽ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฐ๋ฐ ๋„ˆ๋ฌด ๊ฐ„๊ฒฐํ•˜๋ฉด, ์žฌ๋ฏธ๊ฐ€ ์—†๋‹ค.

The Apple Watch Face is designed with the UI concept of the Science fiction works by NIHEI TSUTOMU, 'Knights of Cydonia' as a motif. UI design is often said to be concise, but if it is too concise, it is not fun.