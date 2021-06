Fédération Grandir à... - Cartes de visite de la fédération Grandir à...

Projet complet sur Behance : https://www.behance.net/gallery/118457713/Fdration-Grandir-a

La fédération Grandir à... œuvre depuis plus de dix ans dans l'humain en développant et en soutenant des projets de solidarité internationale avec une expertise particulière sur les questions de protection de l'enfance vulnérable par le biais de son association Grandir Ailleurs. Étalant sa vision via le tourisme solidaire porté par ses agences de voyages solidaires Grandir Aventure et Grandes Latitudes, Grandir à... défend un modèle qui favorise l'échange et l'enrichissement mutuel des populations dans une démarche d'éducation populaire. En mission de Service Civique, mon engagement s'est matérialisé par la création, l'actualisation et la déclinaison des divers supports de communication de la fédération afin de garantir une cohésion graphique sur l'ensemble de leurs activités.

Noisy-le-Grand, France

2016/2017

Vous trouverez mes autres travaux sur Website | Behance