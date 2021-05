Instalado em uma ĂĄrea de 20 alqueires, na regiĂŁo de Campinas, a cerca de 100 quilĂŽmetros da capital paulista, o Clube de Golfe de Campinas Ă© um local privilegiado, pois em suas dependĂȘncias, os associados encontram uma infraestrutura completa de lazer, ampla ĂĄrea verde, muita segurança e tranquilidade.

Realizamos pesquisas com os usuĂĄrios para identificar os problemas com a usabilidade do site antigo, e ausĂȘncia de informaçÔes para ser um associado ao Clube.

Propomos melhorias focado na experiĂȘncia do usuĂĄrio e necessidades de negĂłcios do Clube.

AlĂ©m do novo design, desenvolvemos novas funcionalidades no site, e o acesso na plataforma do Wordpress para que o colaborador responsĂĄvel do Clube, pudesse executar as atualizaçÔes com frequĂȘncia e praticidade.