Food delivery

Заказ еды из кафе и ресторанов становится все более популярным явлением. Начавшаяся в прошлом году пандемия также повлияла на повышенный интерес к подобным сервисам. На российском рынке уже сформировались ведущие игроки рынка доставки еды, ux и ui, решения которых, во многих аспектах схожи. Выявленные недостатки ведущих сервисов, исправлены, с учетом проведенных исследований.

Добавлены функции:

- Возможность доставки на недавние адреса;

- Карусель избранных ресторанов;

- Возможность бесконтактной доставки;

- Отображение недавно добавленных блюд в меню;

- Возможность оставить чаевые курьеру;

- Возможность осуществить два способа связи – с курьером и с чат-поддержкой службы.

Подробнее: https://www.notion.so/25696f60ef984984806f030077e9c922