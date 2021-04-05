Food delivery

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Заказ еды из кафе и ресторанов становится все более популярным явлением. Начавшаяся в прошлом году пандемия также повлияла на повышенный интерес к подобным сервисам. На российском рынке уже сформировались ведущие игроки рынка доставки еды, ux и ui, решения которых, во многих аспектах схожи. Выявленные недостатки ведущих сервисов, исправлены, с учетом проведенных исследований.
Добавлены функции:
- Возможность доставки на недавние адреса;
- Карусель избранных ресторанов;
- Возможность бесконтактной доставки;
- Отображение недавно добавленных блюд в меню;
- Возможность оставить чаевые курьеру;
- Возможность осуществить два способа связи – с курьером и с чат-поддержкой службы.
Подробнее: https://www.notion.so/25696f60ef984984806f030077e9c922