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Evgenia Kuklacheeva

Food delivery

Evgenia Kuklacheeva
Evgenia Kuklacheeva
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Food delivery delivery food design ux ui app
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Заказ еды из кафе и ресторанов становится все более популярным явлением. Начавшаяся в прошлом году пандемия также повлияла на повышенный интерес к подобным сервисам. На российском рынке уже сформировались ведущие игроки рынка доставки еды, ux и ui, решения которых, во многих аспектах схожи. Выявленные недостатки ведущих сервисов, исправлены, с учетом проведенных исследований.

Добавлены функции:
- Возможность доставки на недавние адреса;
- Карусель избранных ресторанов;
- Возможность бесконтактной доставки;
- Отображение недавно добавленных блюд в меню;
- Возможность оставить чаевые курьеру;
- Возможность осуществить два способа связи – с курьером и с чат-поддержкой службы.

Подробнее: https://www.notion.so/25696f60ef984984806f030077e9c922

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Posted on Apr 5, 2021
Evgenia Kuklacheeva
Evgenia Kuklacheeva

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