Digital Wallat Web App Dashboard Exploration

Hi Guys

Here is today's design for wallet app. This design features charts, widgets and tables. You can use this design for creating any app banking or wallet apps.

Please give your feedback about this design and if you like what you see, don't forget to press the little heart icon. And if you want to see daily design concept its a good time to follow me.

Thanks for watching.

----

Привет, народ

Вот сегодняшний дизайн кошелька. В этом дизайне есть диаграммы, виджеты и таблицы. Вы можете использовать этот дизайн для создания любых банковских приложений или приложений-кошельков.

Пожалуйста, поделитесь своим мнением об этом дизайне, и если вам нравится то, что вы видите, не забудьте нажать значок сердечка. И если вы хотите увидеть повседневную концепцию дизайна, самое время подписаться на меня.

Спасибо за просмотр.

---

嗨,大家好

這是當今錢包應用程序的設計。 此設計具有圖表,小部件和表格。 您可以使用此設計來創建任何應用程序銀行業務或錢包應用程序。

請提供有關此設計的反饋,如果您喜歡所看到的內容,請別忘了按下小心臟圖標。 如果您想了解日常設計概念,那麼現在是跟隨我的好時機。

謝謝收看