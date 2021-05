(Senior) Marketing Designer (w/m/d)

Job Details

WARUM WIR DICH BRAUCHEN

Ein Senior Marketing Designer bei Jodel sitzt an der Schnittstelle zwischen Brand- Performance- und B2B- Marketing.

Als Design Experte bist du Ansprechpartner für alle gestalterischen Fragen/Aufgaben um unsere Brand Positionierung und App-Downloads in verschiedenen internationalen Märkten proaktiv voranzutreiben und vor allem um User zu akquirieren.

Konzeptionierung und Umsetzung von hochwertigen Assets/Creatives für unsere Social Media Kanäle wie: Facebook, Instagram, Snapchat, Tik Tok etc.

Agiere als Berater bei der Entwicklung unserer Brand- Strategie und Positionierung. Du triffst immer den richtigen Ton über verschiedene Kanäle hinweg, hast ein tiefes Verständnis für Studenten und junge berufstätige und begegnest ihnen auf kreative Art und Weise.

Gestaltung von Textarbeiten. Du solltest in der Lage sein Deine Ideen über die gängigen Grafik-Programme in Social Media Assets umzusetzen.

Proaktive Entwicklung neuer Formate sowie Storys. Hierfür nutzt du unter anderem Statik sowie Motion und Rich Media für Mobile-First-Ad-Designs.

Einschlägige Berufserfahrung (mind. 3 Jahre). Idealerweise im Paid Marketing Bereich in einem Agenturumfeld.

Beherrschung des Performance-Marketing-Handwerkes. Brand & B2B-Marketing-Erfahrung sind nice to have.

Ein aussagekräftiges Portfolio, dass Deine Kreativität im Design sowie Ideen für Online-Marketing und Markenkommunikation zeigt.

Souveräner Umgang mit gängigen Programme wie Adobe CC etc.

Ein hohes Maß an Organisation und selbständige Arbeitsweise gekoppelt mit Einfühlungsvermögen und der Bereitschaft zur Zusammenarbeit.

Starke kommunikative Fähigkeiten in Deutsch (Muttersprach Niveau). Zudem fühlst du dich mit Englisch als Büro-Sprache wohl.

Niemand sonst tut, was wir tun - so einfach ist das. Wir leisten Pionierarbeit in der lokalen Kommunikation, und da Kommunikation ein menschliches Grundbedürfnis ist, ist unsere Arbeit einfach sehr, sehr spannend. Dazu kommt, dass wir eines der wenigen großen europäischen Social Networks sind. So viele gibt es nicht und wir sind sehr stolz darauf, "Made in Europe" zu sein.

so einfach ist das. Wir leisten Pionierarbeit in der lokalen Kommunikation, und da Kommunikation ein menschliches Grundbedürfnis ist, ist unsere Arbeit einfach sehr, sehr spannend. Dazu kommt, dass wir eines der wenigen großen europäischen Social Networks sind. So viele gibt es nicht und wir sind sehr stolz darauf, "Made in Europe" zu sein. Karriereentwicklung ist Teil des Deals - Du arbeitest nicht nur um Aufgaben auszuführen, sondern auch um Deine Karriere weiterzuentwickeln. Wir achten besonders auf persönliche Entwicklung und stellen sicher, dass dies auch in Deinem langfristigen Plan passt.

Du arbeitest nicht nur um Aufgaben auszuführen, sondern auch um Deine Karriere weiterzuentwickeln. Wir achten besonders auf persönliche Entwicklung und stellen sicher, dass dies auch in Deinem langfristigen Plan passt. Vereint in Vielfalt - mit Menschen aus der ganzen Welt, von Tunesien bis Frankreich, von Indien bis Polen, sind wir standardmäßig multikulturell und stolz darauf, es zu sein. Wir alle kommen aus unterschiedlichen Lebensbereichen und kulturellen Hintergründen, und wir setzen uns weiterhin für Vielfalt in unserem Team ein!

mit Menschen aus der ganzen Welt, von Tunesien bis Frankreich, von Indien bis Polen, sind wir standardmäßig multikulturell und stolz darauf, es zu sein. Wir alle kommen aus unterschiedlichen Lebensbereichen und kulturellen Hintergründen, und wir setzen uns weiterhin für Vielfalt in unserem Team ein! Schlanke Prozesse - wir bemühen uns, Meetings und Prozesse auf ein Minimum zu reduzieren, um sicherzustellen, dass alle sich darauf konzentrieren, produktiv zu sein.

wir bemühen uns, Meetings und Prozesse auf ein Minimum zu reduzieren, um sicherzustellen, dass alle sich darauf konzentrieren, produktiv zu sein. Wir bauen ein Team auf, nicht nur um Geld zu verdienen - wir lösen gemeinsam schwierige Probleme, aber wir entspannen auch und haben Spaß. Vom gemeinsamen Kochen bis zum Betriebsausflug, von der Betriebsfeier bis zum Go-Kart-Fahren - wir sorgen für eine gute Work-Life-Balance.

wir lösen gemeinsam schwierige Probleme, aber wir entspannen auch und haben Spaß. Vom gemeinsamen Kochen bis zum Betriebsausflug, von der Betriebsfeier bis zum Go-Kart-Fahren - wir sorgen für eine gute Work-Life-Balance. Remote working möglich -- Mit unserer hybriden Arbeitseinrichtung kannst Du entscheiden, von wo aus Du arbeiten möchten.

DEINE AUFGABENDEIN PROFILWAS WIR DIR ANBIETENÜBER UNS

Jodel ist die hyperlokale Community, die Dich sofort mit den Menschen in deiner Umgebung verbindet.

Die App fungiert dabei als Ort, an dem lokale und digitale Kultur aufeinander treffen. So kannst Du in sekundenschnelle sehen, was gerade die spannendsten Themen der Stadt sind, Bilder und Videos teilen oder nützliche Infos zu Events und Veranstaltungen sammeln. Selbstverständlich kannst Du ebenfalls einfach nur mit der Community über die originellsten Memes und Witze Deiner Stadt lachen.

Immer mehr Jodel Nutzer verabreden sich auch im echten Leben nachdem sie sich auf Jodel über gemeinsame Interessen, Hobbies oder aktuelle News ausgetauscht haben. All das funktioniert dabei ohne öffentliches Nutzerprofil, was eine authentische Kommunikation der Jodler und Jodlerinnen ermöglicht. Mittlerweile nutzen über 7 Mio. Menschen Jodel – vor allem in DACH, Skandinavien und Saudi-Arabien.

Wir freuen uns auf Dich!

Bei Jodel wird Chancengleichheit groß geschrieben.

Wir glauben, dass ein hervorragendes Arbeitsumfeld eine Vielfalt von Hintergründen, Talenten sowie Gedanken widerspiegelt und wachsen als Team gemeinsam an unseren individuellen Stärken.

Jede Personalentscheidung wird daher nur auf Grundlage von Qualifikationen, Leistungen und Anforderungen des Unternehmens getroffen.