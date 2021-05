Job Details

Bij aanmelder.nl heb je directe impact op ons productportfolio, ben je betrokken bij projecten over de gehele breedte van de organisatie en neem je afwisselend de ondersteunde rol en de rol van projectleider op je. Lees verder als je blij wordt van opstellen van user stories en het maken van wireframes en prototypes!

aanmelder.nl ontwikkelt event management software voor kleine en grote evenementen. Dit doen wij voor A-merken, (semi) overheden en financiële instellingen. User experience neemt hierin een steeds belangrijkere plaats in, daarom zoeken wij voor het team Product Ontwikkeling een UX Designer.

Als ontwerper binnen aanmelder.nl heb je heel direct invloed op het verbeteren van huidige functionaliteiten van de verschillende producten. Je bent betrokken bij projecten over de gehele breedte van de organisatie, waarbij jij zorgt voor een zo goed mogelijke gebruikerservaring. Je werkt aan zowel korte projecten waarbij je snel resultaat van je werk ziet als lange termijn projecten die een grote impact op ons productportfolio hebben. In sommige projecten heb je een ondersteunende rol, in andere zul je de rol van projectleider op je nemen.

aanmelder.nl groeit hard en we breiden het team uit. In de komende jaren gaat user experience een steeds belangrijkere plaats in onze organisatie innemen. We werken toe naar een ontwerpteam met deze functie van UX Designer als eerste stap. Op ontwerpgebied kun je daarom goed zelfstandig werken en durf je keuzes te maken, uiteraard altijd met de behoeften van alle betrokkenen in gedachten. Je werkt nauw samen met het Klant Succes team en het Product Ontwikkeling team. Je vindt het leuk om mee te denken hoe we het ontwerpteam het best vorm kunnen geven.

Als UX Designer bij aanmelder.nl zorg je ervoor dat onze producten een onderscheidende ervaring bieden aan onze gebruikers. Er zit veel variatie in het soort projecten waar je aan werkt. Van het detailleren van schermen in Sketch tot meedenken in strategische keuzes over de productontwikkeling.

Je werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:

Het uitvoeren van gebruiksonderzoek, zowel intern als extern,

Opzetten van user stories / journeys,

Uitdenken van flows, wireframing,

Ontwikkelen van prototypes,

Visual design,

UX writing.

Over jou

Je hebt 3 tot 5 ervaring met het werken in een ontwerpteam

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau

Je hebt ervaring met Sketch, Figma, XD of soortgelijke software

Je hebt sterke analytische vaardigheden

Je bent in staat je (ontwerp)keuzes goed te onderbouwen

Je hebt oog voor detail

Je bent communicatief vaardig

Je kunt duidelijke doelen voor jezelf (en anderen) stellen

Je vraagt actief om feedback en bent niet bang constructieve feedback op andermans werk te geven.

Wat bieden wij jou?

Een combinatie van thuiswerken en werken op ons mooie kantoor midden in het centrum van Delft, op loopafstand van het station. Reken op fijne collega’s, een informele werksfeer en extra aandacht voor werktevredenheid en teamspirit nu we vaak op afstand werken.

aanmelder.nl werkt volgens Holacracy in plaats van een traditionele organisatiestructuur waardoor je veel invloed hebt op je eigen rollen, verantwoordelijkheden en werkzaamheden. Wij motiveren je om projecten op te starten. We hebben regelmatig een (digitale) borrel en ieder kwartaal een (digitaal) uitje.

We bieden een fulltime functie met een marktconform salaris afhankelijk van je ervaring, en een bedrijfsbrede winstdeling. Ontwikkelen doe je door het uitbreiden van je skillset of het vervullen van een rol die eerst nog niet bestond, want aanmelder.nl groeit en jij groeit mee!

Diversiteit en inclusie vinden wij belangrijk bij aanmelder.nl en wij ontvangen graag sollicitaties van mensen die nu ondervertegenwoordigd zijn in ons team. We selecteren op basis van motivatie en kwalificaties en de groeiwensen van zowel de kandidaat als aanmelder.nl.

Zie jij dit zitten? Solliciteer dan via de button, de sluitingsdatum is 16 april. Voor vragen en meer informatie over de functie neem je contact op met Corinne via werk@aanmelder.nl of 015-2400119. Ik kijk uit naar je reactie!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.