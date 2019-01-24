oulcan

Want to Read & Ui

oulcan
oulcan
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Want to Read & Ui rule page read want to read ui
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Kurallar için hazırlamış olduğum 2019 yılında deneme çalışmalardan biridir. Günümüze uygun olan bu yöntem hızlı bir şekilde başlıklar arasındaki geçişleri gözlemlemeyi sağlar yani kullanıcı kuralları için bir tür rehber görevini görür.

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Posted on Jan 24, 2019
oulcan
oulcan

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