Want to Read & Ui

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Kurallar için hazırlamış olduğum 2019 yılında deneme çalışmalardan biridir. Günümüze uygun olan bu yöntem hızlı bir şekilde başlıklar arasındaki geçişleri gözlemlemeyi sağlar yani kullanıcı kuralları için bir tür rehber görevini görür.