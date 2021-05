Process Logo

Agustino is an Italian-style homemade tomato sauce made with fresh ingredients, the sauce is made in Puerto Rico by a family that put their faith in making a local and delicious product.

It was decided to design a friendly Italian character, with dynamic lines and that would signify his approval of a tasty sauce.

We are happy because it is the first brand character that we create, we hope you will be pleased and inspired.

Agustino es una salsa de tomate casera estilo italiano elaborado con ingredientes frescos, la salsa se elabora en Puerto Rico por una familia que depositó su Fé en elaborar un producto local y delicioso.

Se decidió diseñar un personaje Italiano amigable, de trazos dinámicos y que denotara su aprobación de una salsa sabrosa.

Nos sentimos contentos ya que es el primer personaje de marca que creamos esperamos les sea de agrado e inspiración.

