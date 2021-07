Página dos produtos para área externa

Catálogo de 96 páginas apresentando toda a linha de produtos da Avant.

Foi desenvolvido no InDesign, as fotos foram ambientadas no Photoshop e 3Ds Max, pois já que são lançamentos, mas temos imagens reais de suas aplicações.

As informações foram dispostas de forma que apresentassem todas as exigências dos representantes.

Também desenvolvi ícones com as principais informações, deixando claro cada item e principalmente o ângulo de abertura luminoso de cada produto.