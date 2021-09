MM Guayaberas

A company dedicated to making traditional clothing Yucatan "guayabera" the two M are the name of the owner "Manuel Medina" and the lion is taken from the abtraccion heraldry of his shield // Una empresa dedicada a hacer ropa tradicional de Yucat谩n "Las Guayaberas" las dos M vienen del nombre del due帽o "Manuel Medina" y el le贸n es tomado de la abtracci贸n de la heraldica de su escudo