Direct Messaging - DailyUI #013

I made a prototype chat on Codepen.

It's just a concept, a fake chat to design a new daily ui for direct messaging.

Hope you like it :)

ยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยท

Twitter ยท Codepen ยท Linkedin