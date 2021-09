Cartas - do Coringa

The "do Coringa" is a brazilian board game with cards to encourage creativity and narrative constructions. Each deck brings a genre: thriller, horror, science fiction and so on. During the game, players create their story according to the random cards and their position on the board. That's why it's called CORINGA, each card serves differently for each player.

---

O 鈥渄o Coringa鈥 茅 um jogo de tabuleiro com cartas para incentivar a criatividade e constru莽玫es de narrativa. Cada deck traz cartas de um g锚nero: suspense, terror, fic莽茫o cient铆fica e por a铆 vai. Durante a partida, os jogadores criam sua hist贸ria de acordo com as cartas que s茫o tiradas e sua posi莽茫o no tabuleiro. Por isso o nome CORINGA, afinal cada carta serve de forma diferente para cada um.