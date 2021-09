https://www.behance.net/gallery/17849227/Adibox-iPad-app

adibox is all in.

Afin de chouchouter les franchisés du groupe, adidas a mis en place un outil leur permettant d’être conseillé et d’accéder à l’ensemble des nouveaux produits. La marque aux trois bandes offre ainsi aux revendeurs la possibilité de consulter des vidéos de démonstration produit, des fiches techniques performances, des portraits d’ambassadeurs de la marque, des documents pdf, etc.

Respectant la nouvelle charte Originals, cette application sobre et moderne permet de distinguer visuellement les différent univers et la navigation intuitive d’y retrouver facilement son image préférée (système de présentation, favoris, etc.).

L’application se présente donc comme une bibliothèque de contenu à l’accès simplifié, chartée et idéale comme support de présentation devant le client en magasin.

Mon rĂ´le dans le projet

Direction artistique du projet

Travail sur l’ergonomie

Optimisation pour iPad (full Retina)