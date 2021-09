This is "Security logo | v minimalist logo | Branding" (unused)

-Let me know your valuable feedback about this logo.

Available for sale: $699

Follow 🤝Behance 🤝Linkedin 🤝Instagram

FOR YOUR PROJECT:

Whatsapp: +880 1784400444 (Quick response)

Or

Email: masumbillahniaz8@gmail.com

=THANK YOU=

.

.

#Logo #logodesign #logos #minimal-logo #minimalist #Branding-identity #Branding #brandlogo #logos #logodesigner #logotypo #minimalist #minimal #modernlogo #monogramlogo #ecommercelogo #securitylogo #pictorialmark #iconic #companylogo#appicon