This a fun project that I worked on recently. A Chrome Extension that works together with WhatsApp, to make easier for the user connect their clients contacts with the software, that is a Real Estate CRM. What do you think? Let me know! 🙃

-

Este é um projeto divertido em que trabalhei recentemente. Uma extensão para o Chrome que trabalha funciona junto ao WhatsApp, e facilita para que os usuários conectem os contatos dos seus clientes ao software, que é um CRM para imobiliárias. O que você achou? Me diga 🙃