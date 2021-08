Submit for approval page UI UX design with minimal illustration Desktop and mobile version.

Do you want to design your apps?

fiverr.com/raselkhan120

akrc.upwork@gmail.com

Thanks and Regards

Rasel khan

#uidesign #uiux #figmaui #figmadesign

#uiinspiration #uxinspiration #uihub #userinterface #userexperience #graphicsuiux #uiinspiration #uidailyupdate #iosappdesign #iosappui #iosappuiux #iphoneappdesign #iphoneappuiux #androidappui