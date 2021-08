(Almost) Daily Challenge by Webflow

πŸ‘‰πŸ» https://daily-challenge.webflow.io/dc-87

Make the Apple class website by Webflow

🌎 https://bit.ly/33eJZ0N

Please check Behance too

πŸ‘πŸ» https://www.behance.net/OpenBookmarksCo/

πŸ˜„ Takashi Hirakimoto @ Open Bookmarks Co.

βœ‰οΈ https://www.linkedin.com/in/takashihirakimoto

πŸ–₯ https://www.openbookmarks.co

✍️ Branding, Web Design & UX Design

πŸ“™ Building trust through design

πŸ‘πŸ» Meeting people beyond nationality

πŸ“ Vancouver, British Columbia, Canada