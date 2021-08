Animação de Movimentos - Quinzena do Cliente Araujo

Através do KV que recebi, elaborei esta animação para a divulgação do Tabloide da Dragaria Araujo. Quinzena do Cliente Araujo, se trata de uma Super Campanha que a drogaria realiza todos os Anos.

Uma pequena observação: A animação da personagem "Jô", fiz utilizando a Distorção de marionete do After Effects.

Animação feita no Adobe After Effects.