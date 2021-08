Spoleto contest "Brasilidades"

Spoleto lançou esse ano, 2021, o seu tão conhecido concurso de pratos cujo o tema da vez era: Brasilidades, o que representa o Brasil mais do que futebol e samba?

O Brasil é um país muito plural com as mais diversas manifestações populares em nossa cultura, dentre elas: o Folclore, riquíssimo em histórias, crenças, lendas, conhecimentos, etc. Para tanto, busquei representar diversos personagens conhecidos, 8 no total. Entre eles: Boitatá, Saci, Cuca, Curupira, Iara, Boto cor de rosa, Mula sem cabeça e Caipora.

This year, 2021, Spoleto launched his well-known dish competition whose theme at the time was: Brasilidades, what does represents Brazil more than football and samba?

Brazil is a very plural country with the most diverse popular manifestations in our culture, among them: Folklore, rich in stories, beliefs, legends, knowledge, etc. For that, I tried to represent several known characters, 8 in total. Among them: Boitatá, Saci, Cuca, Curupira, Iara, Pink dolphin, headless mule and Caipora.