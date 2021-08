🌀 Auto Layout Table Kit for Figma [Free]

A customizable table component kit for real world design–use as a practical starting point for your own table UI, or start designing with it as-is.

πŸŒ€ Grab the kit on Figma Community: https://www.figma.com/community/file/1008915545779167203/%F0%9F%8C%80-Auto-Layout-Table-Kit

πŸŒ€ This free kit includes:

β€’ Responsive auto-layout table system

β€’ Well-crafted, modular component system

β€’ 25 table cell variants

β€’ Basic UI and additional table elements

β€’ Tips & tricks on kit usage

πŸŒ€ Also includes a scalable & customizable design system, integrating with:

β€’ Tailwind CSS color system

β€’ Ionicons icon library