Grand Seiko - Credit Card Checkout | Daily UI Challenge 2021

Day 2 #DailyUI - This is a user interface design for a credit card checkout screen, my second project I have had the pleasure of completing as part of the Daily UI Challenge for 2021 ๐Ÿ˜ƒ

Grand Seiko is one of very few fully-integrated true watch manufacturers in the world, processing mastery over the entire breadth of the watchmaking process from the research and development of component materials to manufacture, assembly, adjustment, inspection and shipment of timepieces from the heart of Japan watchmaking, the Nagano and Iwate Prefectures.

"๐™‚๐™ง๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™Ž๐™š๐™ž๐™ ๐™ค ๐™ฌ๐™–๐™จ ๐™˜๐™ง๐™š๐™–๐™ฉ๐™š๐™™ ๐™š๐™ญ๐™–๐™˜๐™ฉ๐™ก๐™ฎ ๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™๐™ช๐™ฃ๐™™๐™ง๐™š๐™™ ๐™ฎ๐™š๐™–๐™ง๐™จ ๐™–๐™›๐™ฉ๐™š๐™ง ๐™ฉ๐™๐™š ๐™—๐™ž๐™ง๐™ฉ๐™ ๐™ค๐™› ๐™ค๐™ช๐™ง ๐™›๐™ค๐™ช๐™ฃ๐™™๐™š๐™ง, ๐™ข๐™ฎ ๐™œ๐™ง๐™š๐™–๐™ฉ-๐™œ๐™ง๐™–๐™ฃ๐™™๐™›๐™–๐™ฉ๐™๐™š๐™ง ๐™†๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™–๐™ง๐™ค ๐™ƒ๐™–๐™ฉ๐™ฉ๐™ค๐™ง๐™ž. ๐™๐™ค๐™™๐™–๐™ฎ, ๐™—๐™ช๐™ž๐™ก๐™™๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ค๐™ฃ ๐™๐™ž๐™จ ๐™ก๐™š๐™œ๐™–๐™˜๐™ฎ, ๐™„ ๐™๐™–๐™ซ๐™š ๐™ฉ๐™๐™š ๐™๐™ค๐™ฃ๐™ค๐™ง ๐™ค๐™› ๐™จ๐™š๐™ฉ๐™ฉ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™‚๐™ง๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™Ž๐™š๐™ž๐™ ๐™ค ๐™ค๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ฅ๐™–๐™ฉ๐™ ๐™ฉ๐™ค ๐™›๐™ช๐™ง๐™ฉ๐™๐™š๐™ง ๐™จ๐™ช๐™˜๐™˜๐™š๐™จ๐™จ ๐™ž๐™ฃ ๐™ž๐™ฉ๐™จ ๐™จ๐™š๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™™ ๐™จ๐™ž๐™ญ๐™ฉ๐™ฎ ๐™ฎ๐™š๐™–๐™ง ๐™˜๐™ฎ๐™˜๐™ก๐™š." - Shinji Hattori, Seiko Chairman & CEO on celebrating Grand Seiko's 60th anniversary in 2020

----------------------------------------

This design uses the base UI language of Grand Seiko and incorporated into a shopping app cart and checkout for mobile users. Taking inspiration from the serenity and harmony of Japanese design, the design elements are minimal but with substance and help the valued client to easily navigate between their cart items, shopping page, and payment during the checkout process. The user journey in navigation of the screen reflects the seamless experience of the 'Nature of Time' pioneered by Grand Seiko.

If you would like to see and test the Figma prototype I have developed for this design, feel free to send me a message ๐Ÿ‘‰ stevenedrickwang@gmail.com

Thank you for checking out my design for the Daily UI Challenge!