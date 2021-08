Nạp mực máy in tại nhà quận tân phú - nạp tận nơi giá rẻ

Công ty tin học hi-tech chuyên nạp mực máy in tại nhà quận tân phú. bơm mực in tận nơi tân phú các dòng máy in trắng đen, máy in màu, nhận nạp tất cả các loại như : hp - canon - samsung - brother - ricoh - panasonic.

Địa chỉ bơm mực in quận tân phú của Hi-Tech nằm tại 64 Lương Trúc Đàm, Phường hòa thạnh, quận tân phú. tel: 0934 393 550 . web : https://www.tinhocht.com/home/nap-muc-may-in-quan-tan-phu

QUY TRÌNH NẠP MỰC MÁY IN

- Kiểm tra và in thử trước khi đổ mực.

- Lựa chọn mực in phù hợp và đúng với hãng máy in của khách hàng.

- Tháo các linh kiện của hộp mực, kiểm tra linh kiện có hao mòn hoặc lỗi không sử dụng được.

- Làm vệ sinh hút sạch mực thải, kiểm tra các hư hỏng hao mòn của từng bộ phận hộp mực.

- Lắp ráp các chi tiết đã làm sạch hộp mực.

- Đổ mực mới.

- Reset hộp mực nếu cần.

- In test để kiểm tra chất lượng sau khi đổ mực.

- Bảo dưỡng vệ sinh máy in miễn phí trước khi thay, đổ mực.

- Tư vấn miễn phí về mực máy in, thay thế linh kiện và đổ mực tại các địa điểm khách hàng yêu cầu.

- Hỗ trợ 24/7 bảo hành đến khi hết mực trong máy.

Ghi chú: Nhân viên làm việc tại công ty Công Nghệ Số

- Làm việc phải có phiếu công tác hoặc biên nhận của công ty - Khách hàng giữ lại 1 liên hồng về quá trình làm việc của nhân viên.

- Quý khách không nên điện thoại riêng cho cho kỹ thuật vì còn chế độ bảo hành và các dịch vụ liên quan. Đặc biệt không giải quyết được quyền lợi của khách hàng khi có sự cố.

- Thời gian tiếp nhận đến khi có mặt của công ty từ 30 - 45 phút. Thời gian đổ mực thông thường từ 15 - 30 phút, quý khách lưu ý để sắp xếp thời gian.

Ngoài dịch vụ nạp mực máy in công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ khác như:

- Sửa Chữa khắc phục sự cố như: Máy Tính – Máy in – Máy Fax – photocopy.

- Mua bán và trao đổi máy in cũ đổi máy in mới.

- Sửa chữa tất cả các lỗi máy in như: Thường xuyên kẹt giấy, Trang in bị nhăn, Máy phát ra tiếng kêu lớn, Máy không khởi động được, Không đưa giấy lên được, Máy in kim bị gãy mũi kim, Máy in phun bị nghẹt đầu in...

- Lắp đặt hệ thống mực in liên tục Epson, HP, Canon.

- Cung cấp linh kiện máy in chính hãng: Trống in, gạt mực, drum máy in, trục từ, sạc, bao lụa, cardtrigde.

- Reset chip mực in Samsung, Xerox, Brother …

- Các giải pháp về in ấn laser, in phun …

Cam Kết khi sử dụng dich vụ từ công ty như sau:

- Giá tốt nhất cho khách hàng, cam kết giá không cao hơn mặt bằng chung.

- Sửa chữa có bảo hành: Nếu sau khi sửa chữa máy in vẫn phát sinh lỗi cũ. Chúng tôi sẽ miễn phí hỗ trợ khách hàng.

- Có máy in cho mượn trong một số trường hợp đặc biệt.

- Thời gian sửa chữa tối đa 24~48 giờ, trong trường hợp phải nhận máy về công ty.

- Khách hàng thân thiết sẽ được hỗ trợ về giá cho những lần sau.

- Linh kiện, phụ kiện chính hãng, chất lượng đảm bảo.

