Badinjal – Modern Serif Font By Issam Type

https://www.fontsera.com/product/badinjal-modern-serif-font/

Badinjal serif font can be used for many project such as: book, magazines, logo, branding, photography, crafts, quotes, blog header, poster, advertisements, and much more.

Files Includes :

Badinjal.otf

Badinjal.ttf

Badinjal.woff

Badinjal.woff2