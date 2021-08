Des vacances de qualité en famille dès le bouclage de la ceinture !

Faites découvrir le patrimoine de France autrement à vos enfants avec des histoires ludiques associées à ce qu’ils aperçoivent dehors.

Géolocalisé, Kabriol vous indiquera lorsqu’il faut regarder dehors et vous racontera l’histoire du point d’intérêt à votre proximité.

Avec Kabriol, finis les “quand-est-ce-qu’on-arrive…” ou les “J’en-ai-marre…” Kabriol est une solution ludique et éducative qui occupe les enfants lorsque vous êtes en voiture… (et même à la maison!).

https://www.kabriol.fr

Press "L" to give us some ♥︎!

—

• Check all our works on Behance

• Follow us on Instagram

We’re available for new projects: contact@dev-id.fr