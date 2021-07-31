ArgosoftWorks

MinerAm

ArgosoftWorks
ArgosoftWorks
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"MINER AM" - молодая команда. Мы используем опыт экспертов блокчейн рынка, специалистов сферы майнинга и знания профессиональных трейдеров.

Особенность проекта - работа серверов в рекламной деятельности, работающие по распространению рекламных оферов и алгоритмов на продвижение информации заказчиков. Единая система функционирования создает для пользователей покупающих хеш-рейты, двойную прибыль и двойную эффективность за счёт облачного майнинга и работе серверов в рекламном продвижении.

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Posted on Jul 31, 2021
ArgosoftWorks
ArgosoftWorks

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