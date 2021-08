Myojin-ike Pond

Based on a trip to Kamikochi in Nagano Pref., Japan. This is Mjojin-ike Pond, in the grounds of Myojin Shrine. When I visited, it was misty and very beautiful. I wanted to try and portray a little of that atmosphere here.

ã“ã®é–“ã€é•·é‡ŽçœŒä¸Šé«˜åœ°ã‚’éŠã³ã«è¡Œãã¾ã—ãŸãŒã€ã“ã¡ã‚‰ã®ã‚¤ãƒ©ã‚¹ãƒˆã¯æ˜Žç¥žæ± ã®æ˜Žç¥žä¸€ä¹‹æ± ã«åŸºã¥ã„ã¦ã„ã¾ã™ã€‚é›¨ãŒé™ã£ã¦ã„ã¦ã¨ã¦ã‚‚ç´ æ•µãªæ™¯è‰²ã§ã—ãŸã€‚ã“ã¡ã‚‰ã®ã‚¤ãƒ©ã‚¹ãƒˆã§ã¯ã€æ˜Žç¥žæ± ã§ä½“é¨“ã—ã¦ããŸæ¹¿ã£ãŸæ£®ã®é›°å›²æ°—ã‚’è¡¨ã›ã‚ˆã†ã¨ã—ã¾ã—ãŸã€‚