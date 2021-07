iMoove - House Rental App

O iMoove é o meu primeiro study case de um app feito para aluguel de imóveis.

O app permite, por meio da função do chat, a interação entre inquilino e proprietário afim de facilitar a comunicação entre ambos.

As imagens do chat estão no link abaixo:

https://dribbble.com/shots/16130761-iMoove-Chat-House-Rental-App

Espero que gostem!