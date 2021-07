GoldFish (2K21)

Еще одну старую картинку дорисовал. Я уже не помню то, что хотел получить в итоге, то неожиданно глазами столкнулся со стихотворением К. Симонова "Золотые рыбки". Отличная вещь. рекомендую.

Check it out here:

https://www.behance.net/gallery/124263107/GoldFish-%282K21%29