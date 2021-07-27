Дизайн приложения для курьеров «Северяночка»

«Северяночка» организовывает доставку продуктов до двери покупателя и для курьеров понадобилось приложение.

При разработке дизайна надо было учесть особенности местности, возможностей оплаты и возврата товара.

Так как часто приходится ездить по плохим дорогам, основные элементы крупные.

Для удобства планирования доставки, были реализованы все необходимые функции:

• На каждое временное окно может быть несколько населённых пунктов, которые можно переключать табами.

• Можно менять очерёдность заказов, для планирования маршрута.

• Выбор оплаты и подтверждение заказа кодом из СМС клиента.

Если клиент захотел принять заказ частично или вернуть его после получения, курьер легко это сделает на месте:

Курьер начинает процесс позврата.

• При частичной приёмки товаров, курьер выбирает продукты, которые хотят оплатить и оплату наличными или картой. Система подсказывает сумму заказа.

• При возврате товара после покупки, курьер выбирает продукты, которые надо вернуть и нажимает возврат. Система подсказывает сумму возврата.

• При желании курьер пишет комментарий, который сохраняется в системе и позволяет разобраться в ситуации модератору.

Кому то проще работать с картой и это тоже учтено. Все функции по доставке товаров так же удобно реализованы на карте.

https://zasovskiy.ru/dizajn-prilozheniya-severyanochka/