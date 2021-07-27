Create designs that drive conversions with Hotjar. Don't want to see ads? Go Pro!
Try now for free
Nikolay

Дизайн приложения для курьеров «Северяночка»

Nikolay
Nikolay
  • Save
Дизайн приложения для курьеров «Северяночка» design ux app graphic design ui
Download color palette

«Северяночка» организовывает доставку продуктов до двери покупателя и для курьеров понадобилось приложение.
При разработке дизайна надо было учесть особенности местности, возможностей оплаты и возврата товара.
Так как часто приходится ездить по плохим дорогам, основные элементы крупные.

Для удобства планирования доставки, были реализованы все необходимые функции:
• На каждое временное окно может быть несколько населённых пунктов, которые можно переключать табами.
• Можно менять очерёдность заказов, для планирования маршрута.
• Выбор оплаты и подтверждение заказа кодом из СМС клиента.

Если клиент захотел принять заказ частично или вернуть его после получения, курьер легко это сделает на месте:

Курьер начинает процесс позврата.
• При частичной приёмки товаров, курьер выбирает продукты, которые хотят оплатить и оплату наличными или картой. Система подсказывает сумму заказа.
• При возврате товара после покупки, курьер выбирает продукты, которые надо вернуть и нажимает возврат. Система подсказывает сумму возврата.
• При желании курьер пишет комментарий, который сохраняется в системе и позволяет разобраться в ситуации модератору.

Кому то проще работать с картой и это тоже учтено. Все функции по доставке товаров так же удобно реализованы на карте.

https://zasovskiy.ru/dizajn-prilozheniya-severyanochka/

View all tags
Posted on Jul 27, 2021
Nikolay
Nikolay

More by Nikolay

View profile
    • Like