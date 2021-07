Brand - Zéfiro IoT

Hello friends 👋

Zéfiro is an IoT company based in Brazil and owned by a dear a friend of mine :)

His vision for his company's brand was based on a greek god named Zéfiro who is the god of the west wind according to mythology. Since his nieche is technology he found very fitting and we worked together on this vision, making me be inspired and draw this smooth and modern typo!

This brand was created by me back in 2018 and is still one of my favourites, hope you like it!

Olá amigos 👋

A Zéfiro é uma empresa brasileira que trabalha com dispositivos IoT no ramo de tecnologia, e o dono é um amigo muito querido de longa data. :)

Desde o início ele já tinha este conceito do nome Zéfiro, que na mitologia grega se trata do Deus do vento do Oeste. Trabalhamos juntos nesta visão, onde eu me inspirei no conceito do vento e desenhei esta marca para ser moderna mas ao mesmo tempo leve, com movimento, através desta tipografia.

Esta marca foi criada em 2018 e ainda hoje é uma das minhas preferidas, espero que tenham curtido!