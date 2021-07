Mindy is a meditation app. It represents minimal, clean & non-distructive design.

Check out the full project in Behance: https://www.behance.net/gallery/123092455/Mindy-Meditation-app

Social media

facebook: https://www.facebook.com/shakhawat001

facebook page: https://www.facebook.com/batinstudio

Instagram: https://www.instagram.com/batin_studio/

twitter: https://twitter.com/BatinStudio

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/batin-studio-4b0a2820b/