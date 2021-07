Gym System Layout

Por conta da pandemia da covid-19 e o lockdown, impossibilitando as pessoas de irem às academias e de realizarem atividades físicas, o Personal Trainer Celso Portella, especialista em emagrecimento e ganho de massa muscular, decidiu criar um sistema onde ele pudesse auxiliar, mesmo que à distância, seus alunos a atingirem os seus objetivos.

Após conversar com a equipe da Agência Noweb Publicidade, Celso explicou suas ideias e suas necessidades de continuar assessorando seus alunos. O desejo era produzir uma plataforma, onde seria possível publicar vídeos, que auxiliassem seus alunos durante os treinos em casa, tendo um planejamento de treinamento totalmente personalizado, elaborado a partir de um questionário, que seria respondido pelo próprio usuário no início do cadastro. Sendo assim, o atendimento era realizado de modo inteiramente personalizado, levando em conta os objetivos de cada aluno.

Com um equilíbrio entre funcionalidade e um visual de dar inveja, a plataforma é perfeita para tirar dúvidas específicas sobre um tema ou treino e até mesmo ler as matérias do blog, de forma recorrente, para absorver todas as dicas e direcionamentos do personal! Uma forma de, mesmo à distância, estreitar o relacionamento entre o personal e seus alunos.

Além disso, a plataforma permite acessar um calendário de treinamento, separados por módulos onde o usuário consegue inclusive ver qual exercício parou e aumentar a intensidade de seus treinamentos. É possível também favoritar exercícios, acompanhar um blog contendo dicas de treinos e ainda existe uma parte especial para parceiros, onde será possível publicar vídeos em uma página própria, para auxiliar os usuários a terem uma alimentação melhor, dicas de sono etc.