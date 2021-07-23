Идеальное сочетание дизайна и практичности, выполненные с использованием передовых технологий в мире.

На протяжении более 40 лет итальянская компания GIVI ставит своей миссией предлагать качественную продукцию, способную улучшить мотоцикл, повысить уровень удобства и безопасность мотоциклиста.

Признание компании во всем мире зарабатывается благодаря надежности аксессуаров, которые облегчают жизнь мотоциклистов, оставаясь при этом практичными, удобными и эстетически приятными.

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