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Идеальное сочетание дизайна и практичности, выполненные с использованием передовых технологий в мире.
На протяжении более 40 лет итальянская компания GIVI ставит своей миссией предлагать качественную продукцию, способную улучшить мотоцикл, повысить уровень удобства и безопасность мотоциклиста.
Признание компании во всем мире зарабатывается благодаря надежности аксессуаров, которые облегчают жизнь мотоциклистов, оставаясь при этом практичными, удобными и эстетически приятными.
https://www.givimoto.ru