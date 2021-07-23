Аксессуары Kappa

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Сайт для аксессуаров на мотоцикл Kappa
Итальянская компания KAPPA была основана в 1956 году. И с тех пор выделялась практичными и технологичными решениями с высоким вниманием к деталям в производстве аксессуаров для мотоциклистов. В 1991 году компанию приобрела GIVI, которые также занимались производством аксессуаров для мотоциклистов. Объединив усилия в исследованиях и страсти к работе, KAPPA создала невероятные высокие стандарты качества, которые заслуживает каждый мотоциклист в этом мире.
https://www.motokofri.ru/