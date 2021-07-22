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Сергей

Проработка и развитие музыкального раздела ВКонтакте

Сергей
Сергей
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Проработка и развитие музыкального раздела ВКонтакте ui вк ux app design
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В разделе "Для вас" хранится все , что может привлечь внимание пользователя: раздел интересных кураторов с музыкальным контентом или же это аудио, которые например могут открыть в пользователе лето.

Или пользователь их тех, кто хочет оценивать новинки первым, то ему наверняка приглядится раздел тех самых новинок.

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Posted on Jul 22, 2021
Сергей
Сергей

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