Проработка и развитие музыкального раздела ВКонтакте

В разделе "Для вас" хранится все , что может привлечь внимание пользователя: раздел интересных кураторов с музыкальным контентом или же это аудио, которые например могут открыть в пользователе лето.

Или пользователь их тех, кто хочет оценивать новинки первым, то ему наверняка приглядится раздел тех самых новинок.