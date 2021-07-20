Для каких целей используют тепловизор и что он из себя представляет? Тепловизор - широко используемое средство контроля распространения короновируса среди населения. Задаётесь вопросом, как можно использовать тепловизор для определения температуры тела человека? Как можно применять тепловизор для определения температуры тела человека? Давайте ознакомимся с важной информацией об эпидемиологических тепловизорах. В современное время, тепловизор используется как устройство фиксации температуры чтобы остановить увеличения эпидемии. А что из себя представляет тепловизор и как он работает? Тепловизор - это такое изобретение, которое способно фиксировать инфракрасные волны, которые преобразует в видимый сигнал, в следствии уже видим для глаза человека. При этом возможно не только обнаружить источник темпеатуры, но и зафиксировать повышенную температуру от заданной в настройках. Именно такая функция и дала популярность тепловизорам, ведь этот аппарат помогает определить людей с повышенной температурой и возможным вирусом Ковид-19. Большой плюс в том, что тепловизор может определять заразившихся вирусом прямо в группе людей, а не по отдельности. Существуют несколько популярных видов тепловизоров, применяемых в эпидемиологическом контроле: Арочные рамки для определения температуры, Классические тепловизоры для ручного использования, Камеры внутреннего и наружного наблюдения с тепловизионным модулем, Беспилотные летательные аппараты с тепловизионной камерой на борту ( именно этот вид является идеальным устройством, которое может помочь в определении соблюдения людьми общего карантина). Как и у всей современной техники у тепловизоров есть как плюсы, так и минусы. Определим важные из таковых: К плюсам определим: скорость работы устройств, их бесконтактное применение, большой выбор видов и изготовителей, уникальность (только тепловизоры эффективно позволяют дистанционно фиксировать с повынной температурой и не имеют столь эффективных аналогов), следующий плюс - это автоматический режим! Из минсусов: дорогостоящие, не автоматические тепловизоры требуют подстройки и контроля человеком, ручные тепловизоры имеют погрешность в +- 1 градус. Если Вам хочется узнать больше информации о тепловизорах, тогда предлагаем прочесть на портале популярного производителя - https://fortuna.army/pandemic/