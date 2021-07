LOGO KOPI SENJA | Coffee Shop

Kopi Senja merupakan coffee shop yang berlokasi di Desa Karangsalam - Baturraden - Kabupaten Banyumas, masih satu management dengan Bioskop Senja.

Instagram : @kopisenja.baturraden

Kopi Senja is a coffee shop located in Karangsalam Village - Baturraden - Banyumas Regency, still under the same management as Bioskop Senja.

