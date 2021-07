DiseƱo de logotipo y manual de identidad corporativa para Grupo Kapra s.a.s. Una empresa de transportes en Uruguay.

Buscaban un logo impactante, fƔcil de recordar y que lo suficiente versƔtil como para usarse en diferentes rubros a los cuales planean expandir la marca.

-

Logo and brandbook design for Grupo Kapra s.a.s., and Uruguayan company.

They were looking for a strong logo, easy to remember and versatile enough to be used on different branches that the brand is planning to expand.