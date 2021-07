desain-logo-kuliner

Tahu Aci ini adalah tahu khas dari daerah Kabupaten Tegal, tepatnya Slawi. Hampir di setiap pinggir jalan di Tegal banyak penjual yang menjajakannya. Bahkan hingga pedagang asongan yang biasa menjajakan makanan di dalam bus. Orang luar atau yang bukan dari Tegal biasanya menyebutnya dengan Tahu Tegal atau Tahu Kuping.

