Fitness application

Dear Mates,

Introducing clean and minimal design for Workout App UI concept.

-

Double tap to show some :heart: love.

-

Tag us or used to be featured #uiuxbkr

-

We are available for Projects.

:point_right: info@dhruveni.com

-

Other IG Pages:

:point_right: @dhruvenimicrosolution

-

-

#ui #uxdesign #webdesign #design #designer #userinterface #interface #uidesign #uiuxdesign

#workoutapplication #gymwebsite #userexperience #graphicdesign #gymapp #dhruvenimicrosolution #appdesign #uxtrends #uxui #uxinspiration #uiinspiration #designinspiration #userexperiencedesign #userinterfacedesign #workoutwebsite #figmadesign #appdesigner #workoutapp #adobexd #dribbble