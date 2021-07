Space Invaders - Vinyl

“Space Invaders” è un progetto personale, nato per puro caso, dall’idea di unire alcune delle mie più grandi passioni: la musica rock, gli anni ‘80 ed i videogiochi.

Il gruppo, “The Optimus”, è frutto della mia fantasia, così come l’album in questione. I mockup che seguono sono delle rappresentazioni dei gadget realizzati in occasione dell’uscita dell’album “Space Invaders”, ricollegabile all’anno 1986. Sono stati ideati per essere collocati proprio in quel periodo storico, soprattutto per lo stile grafico di allora. È possibile intuire il lato eccentrico e folle che avrebbe caratterizzato i membri del gruppo ed il loro sound.