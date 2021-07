The logo of my brand MFSF. M

Black edging logo on a white background. Painted in red, yellow and blue. This was created with inkscape. "I WANT TO DO SOMETHING, MAYBE." ç™½åœ°ã«é»’ã®ç¸å–ã‚Šãƒ­ã‚´ã€‚èµ¤ãƒ»é»„ãƒ»é’ã§å¡—è£ ã€‚ã“ã‚Œã¯inkscapeで作成されました。 「僕は何かをしたいみたい、たぶん。」